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Kahramanmaraşlı göçerler dönüş yolunda

AA / Mahmut Bayazıt - Haberler | Güncel
Kahramanmaraşlı göçerler dönüş yolunda

Kahramanmaraş'ta yaz aylarını hayvanlarını götürdükleri yüksek serin yaylalarda geçiren göçerler, havaların soğumaya başlamasıyla dönüş yolculuğuna başladı.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta yaz aylarını hayvanlarını götürdükleri yüksek serin yaylalarda geçiren göçerler, havaların soğumaya başlamasıyla dönüş yolculuğuna başladı.

Sıcak mevsimlerde hayvanlarını otlatmak amacıyla civar illerdeki yüksek rakımlı yaylalara çıkan göçer aileler, hava sıcaklıklarının düşmesi üzerine dönmeye başladı.

Pazarcık Kaymakamlığı ve Pazarcık Belediyesinin ilçedeki yayla kültürüne dikkati çekmek amacıyla düzenlediği "yayla dönüşü" programı çerçevesinde yayladan köyüne dönen vatandaşlar karşılandı.

Deve, eşek ve onlarca koyun sürüsünün yer aldığı göçerlerin yolculuğu ilginç görüntüler oluşturdu.

Pazarcık Kaymakamı Mustafa Hamit Kıyıcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, yayla kültürünün kentte yaşatılması adına çaba harcadıklarını söyledi.

Kentin, birçok değeriyle ön plana çıktığını ifade eden Kıyıcı, çok eskiden gelen geleneği belediye ve olgunlaşma enstitüsü tarafından yaşatmaya çalıştıklarını belirtti.

Hürriyet Mahallesi'nin küçükbaş hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı bir yer olduğunu dile getiren Kıyıcı, mahallenin birçok kültür değeriyle öne çıktığını ifade etti.

Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan da göçerlerin 50 binin üzerinde keçi ve koyunu haziran ayında Kayseri'nin Tomarza, Sarız, Adana'nın Tufanbeyli, Sivas'ın Gürün bölgesine götürdüğünü anlatarak "Ekim ayı itibarıyla yurtlarına dönüyorlar. Ben bugün çok heyecanlı ve sevinçliyim. Burada köyümüzde bayram ve heyecan var." ifadelerini kullandı.

AA / Mahmut Bayazıt - Son Dakika Haberleri
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