KAHRAMANMARAŞ Zeynep'in annesi Kızım kemiklerin sızlamasın, katilinin müebbetini istediler Zeynep'in annesi: Kızım kemiklerin sızlamasın, katilinin müebbetini istedilerMUĞLA'da, boksör Selim Ahmet Kemaloğlu hakkında kız arkadaşı Zeynep Şenpınar'ı dövdükten sonra bıçaklayarak öldürdüğü için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

MUĞLA'da, boksör Selim Ahmet Kemaloğlu hakkında kız arkadaşı Zeynep Şenpınar'ı dövdükten sonra bıçaklayarak öldürdüğü için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Sanık hakkında iddianamenin tamamlandığı haberini alan annesi Aruz Şenpınar, kızının Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki mezarını ziyaret ederek, "Kızım kemiklerin sızlamasın. Katilinin müebbetini istediler" dedi. Aruz Şenpınar, Cemil Metin Avcı tarafından vahşice öldürülen Pınar Güntekin için de gözyaşı dökerek, "O kızı niye bidona koyup yaktılar? O Pınar'ı niye benim Zeynep'im gibi öldürdüler?" diye isyan etti.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nden geçen yıl mezun olan Zeynep Şenpınar, 24 Mayıs'ta boksör erkek arkadaşı Selim Ahmet Kemaloğlu'nun Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi'ndeki evine gitti. Burada, ikili arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Selim Ahmet Kemaloğlu, kavga sırasında Şenpınar'ı dövüp, mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla göğsünden yaraladı. Kendini de yaralayan Kemaloğlu, ardından da sağlık ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Zeynep Şenpınar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kemaloğlu, polis gözetiminde hastaneye kaldırıldı. Kemaloğlu, Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Zeynep Şenpınar'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

TUTUKLANDI

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu olan Selim Ahmet Kemaloğlu'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı. 'Canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürme' suçundan adliyeye çıkarılan Kemaloğlu, Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİYLE HAZIRLANAN İDDİANAME, KABUL EDİLDİ

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sanık hakkında 'Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmek' suçlamasıyla hazırlanan iddianame, Muğla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları da ilk duruşması için 8 Ekim'e gün verilen davaya müdahil olmak için başvuru yaptı.

ACILI ANNE: ZEYNEP SENİN YERİN BURASI DEĞİL

Aruz Şenpınar, Ramazan Bayramı'nın birinci günü olan 24 Mayıs'ta öldürülen kızı Zeynep'in Bölükçam Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etti. Mezarın başında oturup diz çöken anne Şenpınar, gözyaşlarına hakim olmayarak, "Zeynep senin yerin burası değil. Zeynep sen nasıl katile inandın? Zeynep senin doğum günün oldu 17'sinde sen yoktun" dedi.

ZEYNEP'İN MEZARINDA PINAR'IN ÖLDÜRÜLMESİNE İSYAN ETTİ

Kızının mezarını temizleyen, mezar taşını öpen Aruz Şenpınar, Pınar Gültekin'in öldürülmesine de isyan ederek, "O kızı niye bidona koyup yaktılar? O Pınar'ı niye benim Zeynep'im gibi öldürdüler? Zeynep kemiklerin sızlamasın, katilin için müebbet hapis istediler. İnşallah katil yattığı yerden çıkamaz" dedi.

'ÖMÜR BOYU BIRAKMASINLAR'

Kızının kabrinden güçlükle ayrılan Aruz Şenpınar, Zeynep'i öldüren tutuklu Selim Ahmet Kemaloğlu için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmesini değerlendirdi. Anne Şenpınar, "Hiç çıkmasından oradan. Bu yönden ben bütün büyüklerimden yardım istiyorum. Ben başka hiçbir şey istemiyorum bu katili ömür boyu bırakmasınlar. Benim yüreğim yanıyor. Pınar'ın annesi de babası da şimdi benim gibidir. Allah yardım etsin. Pınar için de çok üzüldüm aynı benim kızım gibi oldu" diye konuştu.

'KIZIMIN KANLARI HER TARAFTAYDI'

2 gün önce Muğla'ya giderek kızının öldürüldüğü eve girdiğini belirten Şenpınar, şöyle devam etti: "Kızımın evine gittim. Kızım kanları evin her tarafındaydı, kurumuş kalmış. Bütün her taraf kan. Zor dayandım, polislerimin avukatımın yardımcı oldu. İlk başta içeri girmeme izin vermediler 'Görme' dediler. Katil niye böyle yaptı, niye kesti? Kızım çok çabalamış, çok direnmiş ama kendisini kurtaramamış. Her tarafta kan vardı. Kapılarda, buzdolabında kızımın kanı vardı. Duvarlarda kanlı ellerinin izi vardı. Eve girdiğimde kızım sanki yeni ölmüş gibiydi. Yemeğini yapmış ama yiyememiş, katil yedirmemiş. Zeynep'in suçu neydi ki öldürdü? Pınar'ı niye öldürdüler, Zeynep'i niye öldürdüler? Kadınlar ölmesin artık "

'İLK DURUŞMADA KATİLE SORACAĞIM: KIZIM SANA NE YAPTI DA ÖLDÜRDÜN?'

Muğla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılacak ilk duruşmaya ailece katılacaklarını da ifade eden Aruz Şenpınar, "İlk duruşmaya ben de katılacağım,ağabeyleri de katılacak. Orada katile soracağım 'Kızım sana ne yaptı ki öldürdün?' diyeceğimi katile onu soracağım. 'Sen Zeynep'i ne için öldürdün, ne yaptı sana? Sen Zeynep'i öldürürken sana ne dedi' diye soracağım. Allah onun belasını versin. Zeynep'i öldürdü kendisini de öldürseydi. Niye kendini öldürmedi, kendi canına kıymadı? Zeynep ne yapmıştı kendisine? Zeynep'in suçu neydi ki öldürüldü? Zeynep öğretmen olacaktı, görevine gidecekti, talebelerini okutacaktı" dedi.

Kaynak: DHA