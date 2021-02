Kahramanmaraş Valisi Coşkun: Mutasyonlu virüs kontrol edilebilir seviyede

KAHRAMANMARAŞ Valisi Ömer Faruk Coşkun, geçen hafta kentte görülen mutasyonlu virüsün yayılmasını önlemek adına gerekli tedbirlerin alındığını belirterek, "Şu an kontrol edilebilir seviyede. Ancak ilerleyen süreçte nasıl gelişeceğini ne olacağını bilmiyoruz" dedi.

Vali Coşkun, beraberinde İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Semerci ile birlikte Tekerek Kapalı Çarşı'daki paket servis yapan ve kısıtlamadan muaf esnafı ziyaret etti. Çarşı esnafıyla sohbet edip sorunlarını dinleyen Vali Coşkun, esnafın tedbirlere uyduğunu ve bunun da kendini memnun ettiğini söyledi. Kahramanmaraş'ta Koronavirüs vakalarının azaldığını ancak rehavete kapılmamak gerektiğini belirten Vali Coşkun, "Temennimiz, vakaların daha da azalması, iyice istediğimiz seviyelere gelmesi ve sonucunda alınan bütün bu tedbirlerin kaldırılarak normale dönmemiz. Amacımız, hedefimiz bu. Tabii bunu yaparken de vatandaşlarımızın ciddi anlamda hassasiyet göstermesi, bu konuya uyum göstermeleri gerekiyor ki belli bir noktaya gelelim. Diğer taraftan aşılama çalışmaları ülkemizde olduğu gibi ilimizde de hükümetimizin, Sağlık Bakanlığımızın belirlediği sıra ile yapılıyor. Şu an 65 yaşındaki vatandaşlarımıza kadar geldi sıra" diye konuştu.

"ŞU AN İÇİN KORKULACAK BİR DURUM YOK"Kahramanmaraş'ta geçen hafta görülen mutasyonlu virüsle ilgili değerlendirmelerde de bulunan Vali Ömer Faruk Coşkun, şunları söyledi: "Malum biliyorsunuz, Türkiye'de birçok ilimizde olduğu gibi mutasyona uğramış virüs ilimizde de görüldü. Şu an arkadaşlarımız görülen yerlerle ilgili ciddi tedbirler alıyorlar, karantina ve kısıtlama şartları getiriyoruz. Şu an kontrol edilebilir seviyede. Ancak ilerleyen süreçte nasıl gelişeceğini ne olacağını bilmiyoruz. Beklentimiz, temennimiz büyük bir sıkıntı yaşanmadan bu yeni virüsün de tedbirlere uyarak elimine edilmesi. Temennimiz o. Geldiğimiz nokta itibariyle çok sıkıntılı bir durum yok. Şu an gelişmeleri izliyor arkadaşlarımız, çıkan vakaları birebir takip ediyor. Çıkan vakalarla ilgili sağlık personelimiz ciddi olarak filyasyon çalışmasını yürütüyor, temaslı grupları oluşturuyor. Onlara ilişkin karantina ve kısıtlama tedbirleri uygulanıyor ve Sağlık Bakanlığımızın öngördüğü bütün tedbirleri alıyoruz ve yayılmasını engellemeye çalışıyoruz. Şu an için korkulacak bir durum yok."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ