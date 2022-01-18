KAHRAMANMARAŞ - Yol kenarında bulunan yaralı kızıl şahin tedavi edilecek - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KAHRAMANMARAŞ - Yol kenarında bulunan yaralı kızıl şahin tedavi edilecek

AA / Ali Çakmak - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde polislerin yaralı halde bulduğu kızıl şahin, tedavi edildikten sonra doğaya salınacak.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde polislerin yaralı halde bulduğu kızıl şahin, tedavi edildikten sonra doğaya salınacak.

Kahramanmaraş- Adana kara yolunda uygulama yapan Türkoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yol kenarında yaralı bir kızıl şahin buldu.

Yaralı kuş, tedavisinin yapılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Polis memuru Hacı Ömer Arıcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir aracın çarptığı tahmin edilen kuşu uzman ekibe teslim ettiklerini belirterek, "Biz su ve yem verip ilgilenmeye çalıştık ve arkadaşlara teslim ettik. İyileştikten sonra tekrar doğaya salınacak." dedi

KAHRAMANMARAŞ - Yol kenarında bulunan yaralı kızıl şahin tedavi edilecek

KAHRAMANMARAŞ - Yol kenarında bulunan yaralı kızıl şahin tedavi edilecek

KAHRAMANMARAŞ - Yol kenarında bulunan yaralı kızıl şahin tedavi edilecek

KAHRAMANMARAŞ - Yol kenarında bulunan yaralı kızıl şahin tedavi edilecek

KAHRAMANMARAŞ - Yol kenarında bulunan yaralı kızıl şahin tedavi edilecek

KAHRAMANMARAŞ - Yol kenarında bulunan yaralı kızıl şahin tedavi edilecek

KAHRAMANMARAŞ - Yol kenarında bulunan yaralı kızıl şahin tedavi edilecek

Görüntüler infial yaratmıştı! Kendilerini '515 Haşimi' olarak tanıtan 19 Suriyeli sınır dışı edildi

Görüntüler infial yaratmıştı! Kendilerini "515 Haşimi" olarak tanıtan 19 Suriyeli sınır dışı edildi

 Tantunici tepki çeken görüntülerle ilgili konuştu

Tantunici tepki çeken görüntülerle ilgili konuştu
AA / Ali Çakmak - Son Dakika Haberleri

Kahramanmaraş, Hisarcık, Türkoğlu, Adana, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title