Kahramanmaraş'ta yıldırım düştü 86 koyun telef oldu
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Kahramanmaraş'ta yıldırım düştü 86 koyun telef oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Kahramanmaraş'ta yıldırım düştü 86 koyun telef oldu Kahramanmaraş'ta yıldırım düşmesi sonucu sürüdeki 86 koyun telef oldu.

- Kahramanmaraş'ta yıldırım düştü 86 koyun telef oldu

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta yıldırım düşmesi sonucu sürüdeki 86 koyun telef oldu.

Onikişubat İlçesi Ilıca Mahallesi Zorkun Yaylası Atlık mevkiinde Cuma Uzun'a ait koyunlar otlanırken sürünün üzerine yıldırım düştü. Sürüdeki 100'ün üzerindeki koyundan 86'sı telef oldu. Olay sonrası bölgeye intikal eden Onikişubat İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme yaptı.

Araç yolu bulunmayan bölgenin sarp kayalıklardan oluştuğu ve telef olan hayvanların nasıl imha edileceği belirsizliğini koruyor.

Kahramanmaraş'ta yıldırım düştü 86 koyun telef oldu
Kahramanmaraş'ta yıldırım düştü 86 koyun telef oldu
Kahramanmaraş'ta yıldırım düştü 86 koyun telef oldu
Kahramanmaraş'ta yıldırım düştü 86 koyun telef oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey

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