Yaralıyı 1 kilometre sırtında taşıyan sağlık çalışanı, başarı belgesiyle ödüllendirildi
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Yaralıyı 1 kilometre sırtında taşıyan sağlık çalışanı, başarı belgesiyle ödüllendirildi

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, fıstık toplarken ayağı kırılan yaralıyı ambulansa ulaştırmak için yaklaşık 1 kilometre sırtında taşıyan sağlık teknikeri Özgür Davarcı'ya başarı belgesi verdi.

27.08.2020 12:59 | Son Güncelleme: 27.08.2020 15:34

Kahramanmaraş'ta sağlık teknikeri Özgür Davarcı fıstık toplarken ayağı kırılan yaralıyı yaklaşık 1 kilometre sırtında taşıdı. Yaralıyı ambulansa ulaştıran sağlık teknikerine, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun tarafından başarı belgesi verildi.

AMBULANS GİREMEYİNCE SIRTINDA TAŞIDI

Valilikten yapılan açıklamaya göre, sağlık teknikeri Özgür Davarcı, Onikişubat ilçesi Fatmalı Mahallesi'nde fıstık toplarken düşüp ayağını kıran vatandaşı, yolun kötü olmasından dolayı bölgeye giremeyen ambulansa ulaştırmak için sırtında taşımaya karar verdi. Sağlık teknikeri, sırtına aldığı yaralıyı yaklaşık 1 kilometre taşıyarak ambulansa ulaştırdı.
Vali Ömer Faruk Coşkun ise Davarcı'yı makamında kabul ederek, örnek davranışından dolayı başarı belgesiyle ödüllendirdi.
Yaralıyı 1 kilometre sırtında taşıyan sağlık çalışanı, başarı belgesiyle ödüllendirildi

"FEDAKAR PERSONELİMİZİ TEBRİK EDİYORUM"

Coşkun, yaptığı konuşmada, ambulans şoförü olarak görev yapan sağlık teknikerinin takdire şayan davranış sergilediğini söyledi. Davarcı'nın fedakarca yaptığı bu davranışına kayıtsız kalınmaması gerektiğine dikkati çeken Coşkun, şunları kaydetti: "Sağlık sektöründe hizmet veren birçok personelimiz, gecesini gündüzüne katarak bizim bilmediğimiz daha birçok ödüle layık davranışa imza atıyor. Bu sadece o özverili davranışlardan bir tanesi. Göstermiş olduğu örnek davranıştan dolayı Özgür Davarcı özelinde, tüm fedakar sağlık personelimizi bir kez daha tebrik ediyorum. Salgın nedeniyle zor bir süreçten geçtiğimiz şu günlerde Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun."

Davarcı ise yapmış olduğu davranışın ödüle layık görülmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Vali Coşkun'a teşekkür etti.

Yaralıyı 1 kilometre sırtında taşıyan sağlık çalışanı, başarı belgesiyle ödüllendirildi
Yaralıyı 1 kilometre sırtında taşıyan sağlık çalışanı, başarı belgesiyle ödüllendirildi

Kaynak: AA

Haber Yorumları (6)
LEDUNİ: adam en değerli ödülü vermiş, kimbilir belkide cennetin belgesidir bu
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BURAK: 4 Maaş ikramiye verin de bütün memurlara örnek olsun .
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ERHAN: Verseydin iki maaş ikramiye , kağıt parçası vermişler neymiş başarı belgesi hey allahım
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