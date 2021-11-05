Kahramanmaraş'ta veli girişimiyle okula kütüphane kuruldu

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde öğrenci velisinin girişimiyle başlatılan kampanya kapsamında 5 bin kitapla kurulan kütüphanenin açılışı yapıldı.

Şekeroba Mahallesi'nde yaşayan Necla Limon Bolat'ın, oğlu Mert Can ve yeğeni Miraç Kadir Bolat'ın talebiyle üzerine başlattığı kampanya kapsamında toplanan 5 bin kitap, Yunus Emre Ortaokulu bünyesinde Kahramanmaraş Dostluk Grubu Derneği ve Türkoğlu Belediyesi tarafından kütüphane kurulmasına vesile oldu.

Belediye Başkanı Osman Okumuş, kütüphanenin açılışındaki konuşmasında, kültür faaliyetlerine yönelik verilen desteğin geleceğe yönelik bir yatırım olduğunu belirtti.

Eğitimi önemseyen bir anlayışa sahip olduklarını ifade eden Okumuş, "Bizim önceliğimiz gençler ve öğrenciler. Öğrencileri, nitelikli ve kaliteli eğitim almayan toplumlar kesinlikle ileriye gidemez." dedi.

Kahramanmaraş Dostluk Grubu Derneği Başkanı Abdurrahman Akbaba da dernek olarak başarılı öğrencilere hediye vermek için geldikleri okluda öğrenci velisi Bolat ile tanıştıklarını ve başlatılan kitap toplama kampanyasına destek olmaya karar verdiklerini anlattı.

Öğrenci Velisi Necla Limon Bolat ise oğlu ve yeğeni için başlattığı çalışmayla 5 bin kitap toplandığını dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Açılışa, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Mustafa Kemal Hakverdi, AK Parti Türkoğlu İlçe Başkanı Feyzettin Okumuş ve ilgililer katıldı.

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