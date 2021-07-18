Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı
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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı
Anadolu Ajansı / Veli Menekşe - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ın Andırın ve Çağlayancerit ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheliden biri tutuklandı.

Kahramanmaraş'ın Andırın ve Çağlayancerit ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheliden biri tutuklandı.

Çağlayancerit ilçesine bağlı Bozlar Mahallesi'nde kenevir yetiştirildiği ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.

Belirlenen 6 ayrı adrese operasyon düzenleyen ekipler, ekili vaziyette 125 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Kenevirlere imha edilmek üzere el koyan ekipler, olayla ilgili D.G, M.D, B.G, İ.C, H.C. ve A.D'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüphelilerden D.G, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan Andırın ilçesi Beşbucak Mahallesi'nde yaşayan A.E'nin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği bilgisini alan ekipler, söz konusu adreste 128 kök kenevir, bir miktar kenevir tohumu ve ruhsatsız bir av tüfeği ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlı, işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veli Menekşe

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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı - Haberler
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