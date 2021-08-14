Kahramanmaraş'ta 8 kişinin yaşamını yitirdiği uçağın düşme anı kamerada
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Kahramanmaraş'ta 8 kişinin yaşamını yitirdiği uçağın düşme anı kamerada

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Kahramanmaraş'taki orman yangınına müdahale esnasında düşen Rus uçağında bulunan 5 Rus asker ve 3 Türk temsilci hayatını kaybetti. Uçağın düşme anları saniye saniye görüntülenirken, çekenlerin tepkileri de kameraya anbean yansıdı.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından Rusya'dan kiralanan ve Adana Orman Bölge Müdürlüğü hizmetinde kullanılan yangın söndürme uçağı Kahramanmaraş'taki orman yangınına müdahale esnasında düştü. Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

5 RUS ASKER VE 3 TÜRK TEMSİLCİ HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağına ilişkin açıklama yayınlayıp, "Be-200 uçağında 5 Rus asker ve 3 Türk temsilci vardı" ifadelerini kullandı.

UÇAĞIN DÜŞÜŞ ANI KAMERAYLA KAYDEDİLDİ

Rus uçağının düşmesi kamerayla saniye saniye görüntülendi. O anları kaydederken olaya tanıklık eden kişilerin paniği kameraya yansıdı.

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Kahramanmaraş'ta 8 kişinin yaşamını yitirdiği uçağın düşme anı kamerada
Kahramanmaraş'ta 8 kişinin yaşamını yitirdiği uçağın düşme anı kamerada
Kahramanmaraş'ta 8 kişinin yaşamını yitirdiği uçağın düşme anı kamerada
Kahramanmaraş'ta 8 kişinin yaşamını yitirdiği uçağın düşme anı kamerada

Kaynak: SonDakika.com

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Haber Yorumları (1)
DARİNA DERİN: Rusya size bunun hesabını soracaktır
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