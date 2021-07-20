Son dakika haberi | Kahramanmaraş'ta trafik kazası: Ambulans şoförü hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberlerine göre - Kahramanmaraş'ta ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ambulans şoförü hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.