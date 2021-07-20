Son dakika haberi | Kahramanmaraş'ta trafik kazası: Ambulans şoförü hayatını kaybetti
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Son dakika haberi | Kahramanmaraş'ta trafik kazası: Ambulans şoförü hayatını kaybetti

Son dakika haberi | Kahramanmaraş'ta trafik kazası: Ambulans şoförü hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre - Kahramanmaraş'ta ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ambulans şoförü hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

- Kahramanmaraş'ta ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ambulans şoförü hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Onikişubat ilçesi İşbilir kavşağında meydana geldi. Pazarcık ilçesinden aldığı hastayı Kahramanmaraş'taki hastaneye yetiştirmeye çalışan Ufuk Karataşlı idaresindeki 46 AAV 454 plakalı ambulans, İşbilir Kavşağı'nda E.D. idaresindeki 27 Y 6014 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılırken, kazada ağır yaralanan ambulans şoförü Ufuk Karataşlı hayatını kaybetti. Yaralılardan E.D'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(Halil Ulubey/İHA)

Son dakika haberi | Kahramanmaraş'ta trafik kazası: Ambulans şoförü hayatını kaybetti
Son dakika haberi | Kahramanmaraş'ta trafik kazası: Ambulans şoförü hayatını kaybetti
Son dakika haberi | Kahramanmaraş'ta trafik kazası: Ambulans şoförü hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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