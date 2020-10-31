Son dakika haberi: Toprak altında kalan baba ve oğlu hayatını kaybetti
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Son dakika haberi: Toprak altında kalan baba ve oğlu hayatını kaybetti

31.10.2020 21:45 | Son Güncelleme: 31.10.2020 22:29

Gelen son dakika haberlerine göre Kahramanmaraş'ta kuyudan su çekmek amacıyla kazı yapan baba ve oğlu kayan toprağın altında kalarak hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta kuyudan su çekmek amacıyla kazı yapan baba ve oğlu kayan toprağın altında kalarak hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Kurucaova Mahallesi'nde Mikail (50) ve oğlu Cuma Bayır (25), kendilerine ait kuyudan su çekmek amacıyla kazı çalışması yaparken toprak kayması meydana geldi.

Baba ve oğlunun toprak altında kaldığını gören vatandaşların ihbarıyla bölgeye AFAD ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin toprak altından çıkardığı baba ve oğulun hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazeler, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Son dakika haberi: Toprak altında kalan baba ve oğlu hayatını kaybetti
Son dakika haberi: Toprak altında kalan baba ve oğlu hayatını kaybetti
Son dakika haberi: Toprak altında kalan baba ve oğlu hayatını kaybetti
Son dakika haberi: Toprak altında kalan baba ve oğlu hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı

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