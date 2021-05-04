Kahramanmaraş'ta "tam kapanma" sürecini ihlal eden ve silahla havaya ateş eden 4 kişi yakalandı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde "tam kapanma" sürecini ihlal eden ve parkta silahla havaya ateş eden 4 kişi yakalanarak adli işleme tabi tutuldu.