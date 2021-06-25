Kahramanmaraş'ta soğutma fanı bozulan çiftlikteki 7 bin 500 tavuk telef oldu

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, elektrik arızası nedeniyle soğutma fanları bozulan çiftlikteki 7 bin 500 tavuk telef oldu.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, elektrik arızası nedeniyle soğutma fanları bozulan çiftlikteki 7 bin 500 tavuk telef oldu.

Kırsal Kelleş Mahallesi'nde Sevim Demir'e ait 4 bölümlü çiftlikte elektrik arızasından dolayı soğutma fanları bozuldu.

Toplam 10 bin hayvanın bulunduğu çiftlikteki 7 bin 500 tavuk telef oldu. Hayvanların havasızlıktan dolayı telef oldukları tespit edildi.

Pazarcık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, çiftliğe giderek incelemelerde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Bayazıt