Kahramanmaraş'ta soğutma fanı bozulan çiftlikteki 7 bin 500 tavuk telef oldu
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Kahramanmaraş'ta soğutma fanı bozulan çiftlikteki 7 bin 500 tavuk telef oldu

Kahramanmaraş'ta soğutma fanı bozulan çiftlikteki 7 bin 500 tavuk telef oldu
Anadolu Ajansı / Mahmut Bayazıt - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, elektrik arızası nedeniyle soğutma fanları bozulan çiftlikteki 7 bin 500 tavuk telef oldu.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, elektrik arızası nedeniyle soğutma fanları bozulan çiftlikteki 7 bin 500 tavuk telef oldu.

Kırsal Kelleş Mahallesi'nde Sevim Demir'e ait 4 bölümlü çiftlikte elektrik arızasından dolayı soğutma fanları bozuldu.

Toplam 10 bin hayvanın bulunduğu çiftlikteki 7 bin 500 tavuk telef oldu. Hayvanların havasızlıktan dolayı telef oldukları tespit edildi.

Pazarcık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, çiftliğe giderek incelemelerde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Bayazıt

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