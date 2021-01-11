Tartıştığı iki akrabasını silahla vurarak öldürdü

Kahramanmaraş'ta bir şahıs, sokak ortasında tartıştığı 2 akrabasını silahla vurarak öldürdü. Olay yerinden kaçan zanlıyı yakalamak için çalışmalar sürüyor.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bir şahıs tartıştığı iki akrabasını silahla vurarak öldürdü.

Afşin ilçesi Eshab-ı Kehf Bulvarı'nda 3 kişi arasında kavga çıktı. Kavgada O.S., silahını çekerek amca oğulları İ.T.D. ve V.E.D.'ye ateş etti.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay yerine çağrılan ambulansla Afşin Devlet Hastanesine kaldırılan İ.T.D. ve V.E.D., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan O.S.'yi yakalamak için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FETHULLAH ARSLANTAŞ