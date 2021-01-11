Tartıştığı iki akrabasını silahla vurarak öldürdü
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Tartıştığı iki akrabasını silahla vurarak öldürdü

11.01.2021 23:14 | Son Güncelleme: 11.01.2021 23:47

Kahramanmaraş'ta bir şahıs, sokak ortasında tartıştığı 2 akrabasını silahla vurarak öldürdü. Olay yerinden kaçan zanlıyı yakalamak için çalışmalar sürüyor.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bir şahıs tartıştığı iki akrabasını silahla vurarak öldürdü.

Afşin ilçesi Eshab-ı Kehf Bulvarı'nda 3 kişi arasında kavga çıktı. Kavgada O.S., silahını çekerek amca oğulları İ.T.D. ve V.E.D.'ye ateş etti.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay yerine çağrılan ambulansla Afşin Devlet Hastanesine kaldırılan İ.T.D. ve V.E.D., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan O.S.'yi yakalamak için çalışmalar sürüyor.

Tartıştığı iki akrabasını silahla vurarak öldürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FETHULLAH ARSLANTAŞ

Haber Yorumları (1)
XXX: bazen banada geliyorlar. kendi kendimi sakinleştiriyorum. dayan az kaldı. mutlaka gideceksin avrupaya diye. umarım gidebilirim yoksa bu ülkede ya hapse ya mezara.
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