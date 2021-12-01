Kahramanmaraş'ta şiddetli rüzgar nedeniyle apartmanın çatısı uçtu - Haberler
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Kahramanmaraş'ta şiddetli rüzgar nedeniyle apartmanın çatısı uçtu

AA / Ali Öztürk - Haberler | Güncel
Kahramanmaraş'ta şiddetli rüzgar nedeniyle apartmanın çatısı uçtu

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir apartmanın savrulan çatısı, bir kamyonetin üzerine düştü, maddi hasar oluştu.

ELBİSTAN, KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir apartmanın savrulan çatısı, bir kamyonetin üzerine düştü, maddi hasar oluştu.

İlçede akşam saatlerinde başlayan rüzgar, gece etkisini arttırdı.

Kısa süreli fırtına nedeniyle Kümbet Mahallesi Hisar Sokağı'nda bulunan bir apartmanın çatısı uçtu.

Savrulan çatının, park halindeki bir kamyonetin üzerine düşmesi sonucu kamyonda maddi hasar oluştu.

Apartman sakinlerinden Yılmaz Yalçın ise evinde bulunduğu esnada büyük bir gürültü duyduğunu ve dışarı çıkıp baktığında çatının kamyonetin üzerine düşmüş olduğunun gördüğünü söyledi.

Yalçın, hasarın ne kadar olduğunun enkazın kaldırılmasının ardından ortaya çıkacağını belirtti.

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AA / Ali Öztürk - Son Dakika Haberleri

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