Kahramanmaraş'ta roket üreten öğrenciler İl Milli Eğitim Müdürü Yılmaz'ı ziyaret etti
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Kahramanmaraş'ta roket üreten öğrenciler İl Milli Eğitim Müdürü Yılmaz'ı ziyaret etti

Kahramanmaraş'ta roket üreten öğrenciler İl Milli Eğitim Müdürü Yılmaz'ı ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel

İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) Roket Yarışması'nda Kahramanmaraş'ı temsil edecek Kahramanmaraş Fen Lisesi Roket takımı öğrencileri, İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz'ı ziyaret etti.

İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) Roket Yarışması'nda Kahramanmaraş'ı temsil edecek Kahramanmaraş Fen Lisesi Roket takımı öğrencileri, İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz'ı ziyaret etti.

Yılmaz, Aksaray Tuz Gölü'nde 1-12 Eylül tarihinde birçok kurum ve kuruluşun destek verdiği TEKNOFEST kapsamında düzenlenecek roket yarışmasında Kahramanmaraş'ı temsil edecek Kahramanmaraş Fen Lisesi öğrencilerinden oluşan roket takımını makamında kabul etti.

Öğrenciler, ziyarette, elektronik, yazılım, mekanik ve fizik bilgilerini kullanarak ürettikleri adını "Rofen-23" verdikleri yerli roket hakkında Yılmaz'a bilgi verdi.

Öğrencilerin yapmış olduğu roketi başarılı bulduğunu belirten Yılmaz, "Günümüzde icat çıkaracak öğrenciler yetiştirmek istiyoruz. Her dönemin kendine özgü öncelikleri var. Yaşadığımız coğrafya da bizi yaşadığımız coğrafyaya göre icatlar çıkarmaya zorluyor. Dolayısıyla fen lisesinden beklediğimizin tam karşılığı da bu. Öğrencilerimizle gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Ziyaret, Yılmaz'ın öğrencilerle bir süre sohbet etmesi ve ardından hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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