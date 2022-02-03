Kahramanmaraş'ta Regaip Kandili dualarla idrak edildi - Haberler
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Kahramanmaraş'ta Regaip Kandili dualarla idrak edildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kahramanmaraş'ta Regaip Kandili dualarla idrak edildi

İslam dininde üç ayların başlangıcı olarak kabul edilen Regaip Kandili'nde vatandaşlar camilerde buluştu.

İslam dininde üç ayların başlangıcı olarak kabul edilen Regaip Kandili'nde vatandaşlar camilerde buluştu.

Aynı anda 10 bin kişinin namaz kıldığı Türkiye'nin büyük camilerinden biri olan Abdülhamit Han Camii'nde vatandaşlar üç aylara ulaşmanın mutluluğunu yaşadı. Hafızlar Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okudu. Vatandaşlar da yapılan dualara icabet ederken, kılınan yatsı namazıyla program son buldu. Camiye gelen vatandaşlar mübarek günde ibadet ettiklerini ve Allah'a dua ettiklerini söyledi.

Regaip Kandili için camiye gelen İsa Bozkurt, "Bugün mübarek gün 3 ayların başlangıcı. Rabbim bizi Regaip'e ulaştırdı. Recep ve Ramazan'ı da çıkartır inşallah. Allah dualarımızı kabul etsin kandilimizi kutlu olsun" diye konuştu. Çocukları ile birlikte camiye gelen Mustafa Arık ise, "Bugün Regaip Kandili dolayısıyla, dua etmeye geldik. Çocuklarımıza da bu güzel ortamı yaşatmak istedik. Bu akşam buradayız inşallah" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta Regaip Kandili dualarla idrak edildi

Kahramanmaraş'ta Regaip Kandili dualarla idrak edildi

Kahramanmaraş'ta Regaip Kandili dualarla idrak edildi

Kahramanmaraş'ta Regaip Kandili dualarla idrak edildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Regaib Kandili, Türkiye, Namaz, İslam, Yerel, Haber

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