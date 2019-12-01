Kahramanmaraş'ta otomobil devrildi: 2 yaralı
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Mustafa D. (33) yönetimindeki 46 KT 721 plakalı otomobil, Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu Haydarbey Mahallesi girişinde devrildi.
Kazada sürücü Mustafa D. ile otomobildeki Hanifi A. (22) yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Kahramanmaraş Sütçü İmam Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Haber Videosu: Kahramanmaraş'ta otomobil devrildi: 2 yaralı