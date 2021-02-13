Kahramanmaraş'ta "Onikişubat Kurtuluş Kupası Bisiklet Yarışları" yapıldı

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıl dönümü dolayısıyla "Onikişubat Kurtuluş Kupası Bisiklet Yarışları" yapıldı.

Kahramanmaraş Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kentte düzenlenen etkinlikler kapsamında, Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce organize edilen yarışa 50 sporcu katıldı.

Onikişubat ilçesindeki Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi önünde hazırlanan alana gelen ve yarışa başlayan sporcular, güvenlik önlemleri eşliğinde Kahramanmaraş Kalesi'ne kadar pedal çevirdi.

Sporcuların kıyasıya mücadele ettiği yarışmada, elit erkekler kategorisinde Ahmet Can Akpınar birinci, İbrahim Gülmez ikinci ve Enes Akdere üçüncü olurken halk yarışı kategorisinde ise Mert Havaslı birinci, Said Hasırcı ikinci ve Murat Çınarlıdere üçüncü oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Kurtuluş Haftası kapsamında kentte çeşitli etkinlikler düzenlendiğini belirterek, "Kahramanmaraş'ın kurtuluşu anısına bazı sportif etkinlikleri salgın kurallarına uyarak yaptık. Bugün de yapmış olduğumuz etkinlik bisiklet turu oldu. İlimizde bisiklet branşında herhangi bir çalışma henüz yoktu. Biz de inşallah bu yıl başlatmış olduk. Bu da onun bir sembolü olsun istedik. Bu yarışmaya katılım sağlayan değerli gençlerimize çok teşekkür ediyorum. Şehitlerimizin anısına yapmış olduğumuz bir yarışma oldu. Yarışmada derece kazanan kardeşlerimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Program, yarışmada dereceye giren sporculara madalya ve ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün