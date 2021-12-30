Kahramanmaraş'ta ölen öğretmenin adı okulunun spor salonuna verildi

BEYOĞLU, İSTANBUL (AA) - Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde halı sahada futbol oynarken hayatını kaybeden öğretmenin ismi görev yaptığı ilkokulun spor salonunda yaşatılacak.

Kırsal Beyoğlu Mahallesi'ndeki Beyoğlu İlkokulu'nda sınıf öğretmenliği yaptığı sırada 2013 yılında meslektaşlarıyla halı saha maçı yaparken kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Hakan Özer'in ismi görev yaptığı okulun spor salonuna verildi.

Okul yönetimi, meslektaşları ve öğrencileri tarafından sevilen ve sayılan kişiliğinin yanında spora olan ilgisiyle tanınan Özer'in ismini ölümünden yaklaşık 8 yıl sonra unutmadı.

Okul Aile Birliği'nin talepleri doğrultusunda okul yönetimi tarafından okulun spor salonuna Hakan Özer Spor Salonu isminin verilmesi kararı alındı.

AA / Ali Çakmak - Son Dakika Haberleri

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