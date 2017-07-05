Kahramanmaraş'ta Kaza: 5 Yaralı
KAHRAMANMARAŞ'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 5 kişi yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 5 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Kahramanmaraş-Gaziantep karayolu Kapıçam mevkiinde meydana geldi. Oruç Özdemir yönetimindeki 46 AG 762 plakalı otomobil ile Selahattin Aslan yönetimindeki 63 E 1437 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada sürücüler Oruç Özdemir ve Selahattin Aslan ile araçlardaki 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
- Kahramanmaraş