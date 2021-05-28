Kahramanmaraş'ta kayalıkta mahsur kalan hayvanları JAK timleri kurtardı
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Kahramanmaraş'ta kayalıkta mahsur kalan hayvanları JAK timleri kurtardı

Kahramanmaraş'ta kayalıkta mahsur kalan hayvanları JAK timleri kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kahramanmaraş'ta kayalık alanda mahsur kalan 17 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Kahramanmaraş'ta kayalık alanda mahsur kalan 17 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Onikişubat ilçesi Şahinkayası Mahallesi'nde ikamet eden Yahya Kılınç'a ait 17 adet küçükbaş hayvan sarp ve kayalık arazide 2 gün mahsur kaldı. Bulundukları yerde yiyecek ve içecek olmadığını beyan eden Kılınç, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, teknik ekipmanlarla 5 saatlik çalışma neticesinde hayvanları kurtararak sahibine teslim etti. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta kayalıkta mahsur kalan hayvanları JAK timleri kurtardı
Kahramanmaraş'ta kayalıkta mahsur kalan hayvanları JAK timleri kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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