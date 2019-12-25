Kahramanmaraş'ta kar yağışı sonucu 14 mahalle ile ulaşım sağlanamıyor

25.12.2019 21:02 | Son Güncelleme: 25.12.2019 21:02

Kahramanmaraş'ın Onikişubat, Dulkadiroğlu, Afşin ve Göksun ilçelerinde kar yağışı nedeniyle 14 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Kar yağışı sonucu merkez Onikişubat ilçesinin Kaynar, Kumarlı, Çukurhisar ve Kurucuova mahalleleri, merkez Dulkadiroğlu ilçesinin Başdervişli, Elmacık, Kemallı, Zorkun, Ağabeyli ve Mahmutlar mahalleleri, Afşin ilçesinin Dağlıca ve Topaktaş mahalleleri ile Göksun ilçesinin Hacıkodal ile Kavşut mahalle ve grup yolları ulaşıma kapandı.

Büyükşehir ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA