KAHRAMANMARAŞ - Kar nedeniyle seralar zarar gördü - Haberler
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KAHRAMANMARAŞ - Kar nedeniyle seralar zarar gördü

KAHRAMANMARAŞ - Kar nedeniyle seralar zarar gördü
AA - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, kentteki olumsuz hava koşullarından dolayı zarar gören seraları yeni ekim sürecine yeniden hazırlamak istediklerini bildirdi.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, kentteki olumsuz hava koşullarından dolayı zarar gören seraları yeni ekim sürecine yeniden hazırlamak istediklerini bildirdi.

Güngör, kardan dolayı Kadıoğluçiftliği, Güzelyurt ve Eyüp Sultan mahallerinde seraları zarar gören çiftçi ve esnafla bir araya gelerek, bölgede incelemelerde bulundu.

Konuyla ilgili yetkililerden bilgi alan Güngör, gazetecilere, Kahramanmaraş'ın seracılıkta önemli bir potansiyelinin olduğunu dile getirdi.

Kentte yaşanan olumsuz hava koşullarından dolayı seralarda çökme olduğunu belirten Güngör, şunları kaydetti:

"Esnaf ve çiftçi vatandaşlarımızla bir araya geldik. Seralarımızı yerinde gördük. Son yılların en yoğun kar yağışı nedeniyle seralarımızda çökme olmuş. Bunları yerinde inceledik. Burada üreticilerimizin yoğun kar yağışı nedeniyle yaşamış olduğu kayıplarla ilgili İl Tarım Müdürlüğümüz burada çalışma yapmış. Biz de gelip yerinde gördük. İnşallah yeni sezona, bahara, buradaki ekim sürecine seralarımızı tekrar hazırlamak istiyoruz. Esnafımızın kayıplarını desteklemek istiyoruz. Bu manada milletvekillerimiz, bizler, il müdürlüğümüz buradaki yaşanan sorunları hükümetimize ileteceğiz. İnşallah el birliğiyle bu seraları ayağa kaldırmış olacağız."

KAHRAMANMARAŞ - Kar nedeniyle seralar zarar gördü

KAHRAMANMARAŞ - Kar nedeniyle seralar zarar gördü

KAHRAMANMARAŞ - Kar nedeniyle seralar zarar gördü

KAHRAMANMARAŞ - Kar nedeniyle seralar zarar gördü

KAHRAMANMARAŞ - Kar nedeniyle seralar zarar gördü

KAHRAMANMARAŞ - Kar nedeniyle seralar zarar gördü

KAHRAMANMARAŞ - Kar nedeniyle seralar zarar gördü

KAHRAMANMARAŞ - Kar nedeniyle seralar zarar gördü

AA - Son Dakika Haberleri

Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş, Ekim, kar, Güncel, Haber

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