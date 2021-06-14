Kahramanmaraş'ta kamyonetle otomobil çarpıştı: 3 yaralı
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Kahramanmaraş'ta kamyonetle otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kahramanmaraş'ta kamyonetle otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Anadolu Ajansı / Veli Menekşe - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde, kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde, kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.

Ramazan Akgün yönetimindeki 46 P 1142 plakalı otomobil, Aksu Mahallesi Kızılseki mevkisinde, Hasan Çağlayan idaresindeki 33 N 4650 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

Kazada, yaralanan sürücüler ile otomobildeki Muhammet Güler, 112 Acil Servis ekiplerince Çağlayancerit Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan sürücü Akgün'ün, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veli Menekşe

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