Kahramanmaraş'ta kamyonetle otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde, kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde, kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.
Ramazan Akgün yönetimindeki 46 P 1142 plakalı otomobil, Aksu Mahallesi Kızılseki mevkisinde, Hasan Çağlayan idaresindeki 33 N 4650 plakalı kamyonet ile çarpıştı.
Kazada, yaralanan sürücüler ile otomobildeki Muhammet Güler, 112 Acil Servis ekiplerince Çağlayancerit Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan sürücü Akgün'ün, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Veli Menekşe