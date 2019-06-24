Kahramanmaraş'ta kaçak tavşan avına 4 bin 348 lira ceza
Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde kaçak tavşan avlayan iki kişiye 4 bin 348 lira para cezası uygulandı.
Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde kaçak tavşan avlayan iki kişiye 4 bin 348 lira para cezası uygulandı.
Çağlayancerit İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Engizek Mahallesi'ndeki devriye görev sırasında, durumundan şüphelenilen 46 HP 029 plakalı motosikleti durdurdu. Motosiklette yapılan aramada, yarı otomatik av tüfeği, 25 fişek ile kaçak avlanan tavşan bulundu.
Motosikletteki O.G. ve H.B. tavşanı Ağkuyu mevkisinde avladıklarını belirtti.
Jandarmanın bilgi vermesi üzerine olay yerine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, iki kişiye 4 bin 348 lira idari para cezası uyguladı.
Kaynak: AA
İmamoğlu'na "Oğlum" diye hitap eden Erkan Tan, Ordu Valisini göreve çağırdı: İstanbul Valiliği'ne tayin edilsin
Yasmin Erbil'den Mehmet Ali Erbil'e olay sözler: Kendinden yaşça küçük kadınlarla olmasından rahatsız oluyorum
Nihal Olçok'tan AK Parti mesajı: Sensiz buraya kadar Erol Olçok, koyunun olmadığı yerde keçiye "Evliya Çelebi" derler
Son Dakika Haberleri