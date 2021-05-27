Kahramanmaraş'ta jandarmanın bulduğu yaralı yaban keçisi tedavi edilecek
Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde jandarma ekiplerince bulunan yaralı yaban keçisi tedavi altına alındı.
Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde jandarma ekiplerince bulunan yaralı yaban keçisi tedavi altına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bozlar Mahallesi kırsalında yaralı ve bitkin halde bir yaban keçisi buldu.
Ekiplerce beslenen hayvan, Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma ekiplerince Kahramanmaraş Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.
Hamile olduğu düşünülen yaban keçisinin kontrolleri ve tedavisinin ardından doğal ortamına salınacağı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı