Kahramanmaraş'ta jandarmanın bulduğu yaralı yaban keçisi tedavi edilecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kahramanmaraş'ta jandarmanın bulduğu yaralı yaban keçisi tedavi edilecek

Kahramanmaraş'ta jandarmanın bulduğu yaralı yaban keçisi tedavi edilecek
Anadolu Ajansı / İzzet Mazı - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde jandarma ekiplerince bulunan yaralı yaban keçisi tedavi altına alındı.

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde jandarma ekiplerince bulunan yaralı yaban keçisi tedavi altına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bozlar Mahallesi kırsalında yaralı ve bitkin halde bir yaban keçisi buldu.

Ekiplerce beslenen hayvan, Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma ekiplerince Kahramanmaraş Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Hamile olduğu düşünülen yaban keçisinin kontrolleri ve tedavisinin ardından doğal ortamına salınacağı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı

Arkadaşını kurtarmak isterken birlikte boğulmuşlar
Arkadaşını kurtarmak isterken birlikte boğulmuşlar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Binali Yıldırım Mustafa Sarıgül İbrahim Aydemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Müge Anlı Demet Evgar Serenay Sarıkaya
Spor Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Meltem Hocaoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kahramanmaraş'ta jandarmanın bulduğu yaralı yaban keçisi tedavi edilecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.5.2021 15:11:36. #1.15#

title