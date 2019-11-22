Kahramanmaraş'ta "İyi ki öğretmen olmuşum" konferansı

22.11.2019 17:56 | Son Güncelleme: 22.11.2019 18:14

Kahramanmaraş Milli Eğitim Müdürlüğünce 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle aday öğretmenlere yönelik, "İyi ki öğretmen olmuşum" konulu konferans düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nail Yıldırım, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansta aday öğretmenlerle tecrübelerini paylaştı.

Aday öğretmenlere, "Hepimiz öğretmenlerimizin öğrencileriyiz" diyen Yıldırım, "Mesleğin kutsiyeti aslında bu yaklaşımda gizli. Bizim müdürümle ortak bir payda var. Adını koymadığımız belki gizli bir payda. Biz hizmeti çalışmayı sözde hamasetle değil de eylemde aksiyonda göreniz. O anlamda gördüyseniz, yaptıklarımızı konuştuk hamasi konuşmadık. Gelişi güzel nutuklar atmadık." ifadesini kullandı.

Öğretmenleri aşırı bilimsel bilgilere boğmadıklarını dile getiren Yıldırım, "Biliyoruz ki burada bin 200 öğretmenimiz var. Hepsi bir çocuğa dokunuyor. Hepsi 2 çocuğa dokunsa 2 bin 400 çocuğa dokunulduğunu düşünürsek çok ciddi çarpan etkisi olacak bu program. O yüzden biz bu ortam bizim için heyecan verici bir ortamdı." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz ise bu sene farklılıklar olsun istediklerini, mesleğinin daha baharında ilk günlerini yaşayan öğretmenlerle gönül gönüle, yürek yüreğe muhabbet etmek istediklerini belirtti.

Programa, Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Akif Bulut, Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Kurt, milli eğitim müdür yardımcıları ve şube müdürleri ile bin 200 adayı öğretmen katıldı.

Kaynak: AA