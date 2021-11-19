Kahramanmaraş'ta iki uyuşturucu ticareti sanığına 12 yıl 6'şar ay hapis cezası - Haberler
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Kahramanmaraş'ta iki uyuşturucu ticareti sanığına 12 yıl 6'şar ay hapis cezası

AA / Ali Öztürk - Haberler | Güncel
Kahramanmaraş'ta iki uyuşturucu ticareti sanığına 12 yıl 6'şar ay hapis cezası

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle yargılanan iki sanık, 12 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

ELBİSTAN, KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle yargılanan iki sanık, 12 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Elbistan Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanıklar Cevdet K. (51) ile Hüseyin K, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Salonda sanıkların avukatları hazır bulundu.

Sanıklar, suçsuz olduklarını öne sürerek beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, iki sanığa "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan 12 yıl 6'şar ay hapis ve 25'er bin lira adli para cezası verdi.

Tutuklanan sanıklar, Gaziantep L Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumuna gönderildi.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, Nurhak ilçesinde durdurulan 79 E 206 plakalı otomobilde 10,21 gram metamfetamin ve 10,18 gram sentetik kannabinoid ele geçirilmiş, Cevdet K. ile Hüseyin K. hakkında dava açılmıştı.

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AA / Ali Öztürk - Son Dakika Haberleri

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