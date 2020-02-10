Kahramanmaraş'ta hafif ticari araç takla attı: 2 yaralı
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Kahramanmaraş'ta hafif ticari araç takla attı: 2 yaralı

Kahramanmaraş'ta hafif ticari aracın takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

10.02.2020 00:30 | Son Güncelleme: 10.02.2020 00:36
Kahramanmaraş'ta hafif ticari araç takla attı: 2 yaralı

'ta hafif ticari aracın takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Ahmet K. idaresinde 46 BD 589 plakalı hafif ticari araç, merkez ilçesi Mahallesi Doğal Yaşam Parkı civarında kontrolden çıkarak takla attı.

Kazada, sürücü ve yanında bulunan kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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