Kahramanmaraş'ta gaziler, gençlerle buluştu

19.08.2019 19:10

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde "Yaşayan Değerlerimiz Gazilerimiz ve Gençlerimiz" projesi kapsamında 15 Temmuz, Kore, Kıbrıs ve Güneydoğu gazileri, gençlerle bir araya geldi.

İstanbul'da faaliyet gösteren Afşin Eshab-ı Kehf Dostluk Kültür ve Çevre Derneği (AFŞİNDER) tarafından Afşin Belediyesi Kültür Evi'nde bir etkinlik düzenlendi.

Afşin Eshab-ı Kehf Dostluk Kültür ve Çevre Derneği (AFŞİNDER) Başkanı Ahmet Ardıç, burada yaptığı konuşmada gazilerin, vatanın birlik ve beraberliğini korumak için canını hiçe saydığını söyledi.

Geleceğin teminatı gençleri, gazilerle bir araya getirmekten büyük mutluluk duyduklarını ifaden eden Ardıç, şöyle konuştu:

"Gazilerimizden öğreneceğimiz çok önemli derslerimiz var. Bizim için, vatan müdafaası için yaralanan gazilerimiz çok değerli. Gençlerimizin de gazilerimizden öğreneceği çok şey olduğunu düşündüğümüz için 'Yaşayan Değerlerimiz Gazilerimiz ve Gençlerimiz' projesini hayata geçirdik. Şehirler değerleriyle kıymetlidir. Orada yaşayan insanların geçmişiyle kıymetlidir. Tarih ve kültür şehri olan Afşin, 2 bin yıllık tarihiyle Kuran-ı Kerim'de ismi geçen Eshab-ı Kehf ile kıymetli. Ekonomik olarak baktığımız zaman Türkiye'nin en büyük termik santralleri sınırlarında barındırmasıyla değerli. Bu aziz vatanımız uğruna canını feda eden şehitlerimiz ve gazilerimiz ile kıymetli. Yaşayan gazilerimizin hayat hikayelerinden, yolculuklarından ve o günün şartlarından alacağımız dersler var. Gazilerimizin cephede nasıl gazi olduklarını bizzat kendileri anlattı. Gençlerimiz merak ettiklerini soracak. Her gazimizin anlattıkları kayıt altına alındı ve bu kayıtlar gazilerimize ve ailelerine teslim edilecek."

Etkinliğe, Afşin Belediye Başkan Vekili Fatih Aksu, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Akdoğan, MHP İlçe Başkanı Ersal Koç, Afşin Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Cuma Köse, sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA