Kahramanmaraş'ta ezanı güzel okuma yarışması
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Kahramanmaraş, Güncel

Kahramanmaraş'ta ezanı güzel okuma yarışması

İmam hatip liseleri ve imam hatip ortaokulları öğrencilerinin katıldığı 'Genç Bilaller Ezanı Güzel Okuma Yarışması' 5. bölge finali Kahramanmaraş'ta düzenlendi.

11.03.2020 16:11 | Son Güncelleme: 11.03.2020 16:12
Kahramanmaraş'ta ezanı güzel okuma yarışması

İmam hatip liseleri ve imam hatip ortaokulları öğrencilerinin katıldığı 'Genç Bilaller Ezanı Güzel Okuma Yarışması' 5. bölge finali Kahramanmaraş'ta düzenlendi.


Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ezanı güzel okuma yarışması Tarihi Ulu Cami'de gerçekleşti. Yarışmaya, Kahramanmaraş'ın yanı sıra Elazığ, Gaziantep, Adıyaman, Tunceli, Şanlıurfa, Kilis ve Malatya illerinden öğrenciler katıldı.


Yarışmada imam hatip liseleri arası bölge birinciliğini Adıyaman'dan Mehmet Mustafa Kayhan elde ederken, ikinciliği Kahramanmaraş'tan Kadir Ayyıldız, üçüncülüğü ise Muhammed Mustafa Zavallıoğlu aldı. Ortaokul öğrencilerinin katıldığı yarışmada ise birinciliği Malatya'dan Muhammet Emin Bal, Elazığ'dan Muhammet Yahya Sertkaya ve Gaziantep'ten ise Muhammed Said Uzun kazandı. Dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.


İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, yarışmaya katılan öğrencileri tebrik etti ve başarı dileklerinde bulundu. Yılmaz, "Bölgemizdeki imam hatip lisesi ile ortaokullarda eğitim gören öğrenciler bu yarışmaya katılıyor. Yarışmalar sonunda öğrencilere teşvik amaçlı çeşitli hediyeler de verilecek. Kentimizdeki 100 yıl önce bağımsızlığımızın sembolü olan bu yarışmayı yapıyor olmamızın da bizim için ayrı bir önemi var. 'Kalesinde Türk bayrağı olmayan milletin cuma namazı kılınmaz' diyen Rıdvan Hocanın mihrabının dibinde bu yarışmayı yapmalarının da önemi vardır" diye konuştu.


Şanlıurfa'dan gelen imam hatip lisesi öğrencisi Müslüm Kaya ise, "Kahramanmaraş'a geldik ezanı okuyup Bilal-i Habeş'i gibi olmak için bu yola girdik ve ezanımızı güzelce okuduk. Ayrıca böyle güzel ve tarihi bir camide yarışmaya katılmaktan dolayı da çok mutlu olduk" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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