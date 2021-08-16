Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağında hayatını kaybeden pilot Mirzaoğlu, Elazığ'da toprağa verildi
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Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağında hayatını kaybeden pilot Mirzaoğlu, Elazığ'da toprağa verildi

Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağında hayatını kaybeden pilot Mirzaoğlu, Elazığ'da toprağa verildi
Anadolu Ajansı / İsmail Şen - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ta Orman Genel Müdürlüğü hizmetinde kullanılan yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden pilot Serkan Mirzaoğlu, memleketi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı.

Kahramanmaraş'ta Orman Genel Müdürlüğü hizmetinde kullanılan yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden pilot Serkan Mirzaoğlu, memleketi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı.

Fırat Üniversitesi morgundan alınan Mirzaoğlu'nun Türk bayrağına sarılı naaşı, İmamı Azam Camisi'ne getirildi.

Burada, şehidin annesi Havva, kardeşleri Zülfikar ve Ayşegül, eşi Betül, çocukları Elif ve Miray Mirzaoğlu ile Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Vali Erkaya Yırık, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, kurum müdürleri ile yakınları ve vatandaşlar hazır bulundu.

Şehidin annesi Havva ve kardeşi Zülfikar Mirzaoğlu ve yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

İl Müftüsü Selami Aydın'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından helallik alındı, dualar edildi.

Törende konuşan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, orman yangınlarıyla mücadele ederken yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden pilot Mirzaoğlu'na Allah'tan rahmet, yakınlarına ise başsağlığı diledi.

Ülke olarak orman yangınlarına karşı büyük bir mücadele verdiklerini ifade eden Tunç, şunları söyledi:

"Orman yangınlarıyla savaştık, bu savaşta isimsiz çok kahramanımız görev aldı ve ülkemizin farklı yerlerinde çok büyük bir mücadele yaptık. Bunlardan birinde pilot kardeşimiz, değerli şehidimiz, Serkan Mirzaoğlu kardeşimiz bu mücadelede şehitlerimizden biri oldu, başka şehitlerimiz de oldu. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun. Malumunuz ülkemizde bugünlerde ciddi bazı afetlerle mücadele ediyoruz. Bir taraftan orman yangınları, bir taraftan da Karadeniz bölgemizde oluşan seller ve taşkınlarla mücadelemizi yaptık, orada da bir çok vatandaşımızı kaybettik. Üzüntümüz büyük, Allah onlara da rahmetiyle muamele etsin. Hepimizin, ülkemizin, milletimizin başı sağolsun. Orman kahramanımız, orman şehidimiz, kahraman pilotumuza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum."

Törenin ardından Mirzaoğlu'nun cenazesi, il protokolü ve yakınları tarafından omuzlarda taşınarak cenaze aracına konuldu.

Yaklaşık 4 ay önce babası vefat ettiği belirtilen Mirzaoğlu'nun naaşı vasiyeti üzerine cenaze aracıyla Maden İlçesi'ne bağlı Gezin Köyü Mezarlığı'na götürülerek, burada babasının yanına defnedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

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