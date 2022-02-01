GÖKSUN, KAHRAMANMARAŞ (İHA) - - Kahramanmaraş'ta çığ bölgesindeki 36 kişi tahliye edildi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta çığ düşen bölgede risk devam ettiği için 10 evde yaşayan 36 kişi tahliye edildi.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine bağlı Ericek mahallesi Müdürler kırsalında gündüz saatlerinde meydana gelen çığ düşmesinin ardından bölgede kar yağışı ve tipi etkisini daha da artırdı. Kar kalınlığının 2 metreyi geçtiği bölgede çığ riskinin artması ve vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

Vatandaşların korku dolu anlar yaşadıkları bölgeye AFAD, Jandarma, belediye ekipleri ve çok sayıda iş makineleri sevk edildi. Berit dağından çığ düşme riskinin artması üzerine, bölgede yaşayan 10 ev tahliye edildi ve 36 kişi ekipler tarafından güvenli bölgelere yerleştirildiler.

Ekiplerin çığ bölgesinde kalacakları öğrenilirken, hayvanların tahliyesine ise başlandı.