Kahramanmaraş'ta cadde ve sokaklar boş kaldı İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından sokağa çıkma yasağı getirilen 31 şehirden biri olan Kahramanmaraş'ta cadde ve sokaklar boş kaldı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından sokağa çıkma yasağı getirilen 31 şehirden biri olan Kahramanmaraş'ta cadde ve sokaklar boş kaldı.

Kentin en işlek yerleri olan Atatürk Meydanı, Demokrasi Meydanı, Ulu Camii Meydanı, Müftülük Meydanı, Kıbrıs Meydanı, Trabzon Bulvar, Azerbaycan Bulvarı ve Tarihi Kapalı Çarşı, 4 günlük sokağa çıkma yasağının ilk gününde boş kaldı. Kentte polis ve belediye ekipleri dışında az sayıda vatandaş, ekmek almak ya da alış veriş yapmak için fırın ile markete gitti. Vatandaşların yasağa uyduğu kentte fırın ve halk ekmek büfelerinin yanı sıra market, paket servisi yapan restoranlar ile tatlıcılar açık.

Kaynak: DHA