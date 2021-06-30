Kahramanmaraş'ta Bağlama Göleti'nde temizlik çalışması yapıldı
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Kahramanmaraş'ta Bağlama Göleti'nde temizlik çalışması yapıldı

Kahramanmaraş'ta Bağlama Göleti'nde temizlik çalışması yapıldı
Anadolu Ajansı / Mahmut Bayazıt - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde belediye ekiplerince Bağlama Göleti'nde temizlik çalışması yapıldı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde belediye ekiplerince Bağlama Göleti'nde temizlik çalışması yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi ve Pazarcık Belediyesi ekipleri Bağlama Göleti'nde kıyı ve dip temizliği çalışması gerçekleştirdi.

Temizlik çalışmalarına ilişkin Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, vatandaşların şikayeti üzerine 45 kişilik bir ekibin bölgede çalışma yaptığını aktararak, "Göletin içini ve dışını evsel atıklardan temizledik. Bölgenin koruma altına alınması için bakanlık nezdinde görüşmeler yaparak piknik alanı olarak hizmete açılması için yoğun mesai harcıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Bayazıt

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