Kahramanmaraş'ta aranan FETÖ üyesi yakalandı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle aranan eski polis yakalandı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle aranan eski polis yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ üyesi olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve meslekten ihraç edilen eski polis H.A'nın (31) Güneşevler Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.

Ekiplerce düzenlenen operasyonla yakalanan zanlı, cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı