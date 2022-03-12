Kahramanmaraş'ta "Aileler Müzikle Buluşuyor" projesi kapsamında genç ve minik sanatçılar sahne aldı - Haberler

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Kahramanmaraş'ta "Aileler Müzikle Buluşuyor" projesi kapsamında genç ve minik sanatçılar sahne aldı

AA - Gökhan Çalı - Güncel
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Kahramanmaraş'ta

Kahramanmaraş'ta "Aileler Müzikle Buluşuyor" projesi kapsamında genç ve minik sanatçılar sahneye çıkıp yeteneklerini sergiledi.

ONİKİŞUBAT, KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta "Aileler Müzikle Buluşuyor" projesi kapsamında genç ve minik sanatçılar sahneye çıkıp yeteneklerini sergiledi.

Kahramanmaraş Güzel Sanatlar Lisesi tarafından Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen konsere, Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Enver Gökşen, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi Başkanı Yunus Karaman ile aileler katıldı.

Proje kapsamında 4-15 yaş arasındaki genç ve minik sanatçılar, flüt, gitar ve piyona çalarak katılımcılara müzik ziyafeti sundu.

Program, lise öğretmenlerinin gösterisinin ardından sona erdi.

AA / Gökhan Çalı - Güncel

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi, milli eğitim bakanlığı, Kahramanmaraş, Onikişubat, Güncel, Haberler

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