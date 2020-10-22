Kahramanmaraş'ta 820 bin makaron ele geçirildi
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Kahramanmaraş'ta 820 bin makaron ele geçirildi

22.10.2020 19:45 | Son Güncelleme: 22.10.2020 19:48
Kahramanmaraş'ta 820 bin makaron ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta bir kamyonette gümrük kaçağı 820 bin makaron ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta bir kamyonette gümrük kaçağı 820 bin makaron ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gaziantep'ten Kahramanmaraş'a kaçak makaron getirildiği bilgisini aldı.

Gaziantep-Kahramanmaraş çevre yolunda önlem alan ekipler, bir kamyoneti durdurdu. Kamyonette gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 820 bin makaron bulundu.

Olayla ilgili V.Ş. (32) gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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