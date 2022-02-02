Kahramanmaraş'ta 4 hırsızlık zanlısı tutuklandı

ONİKİŞUBAT, KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Onikişubat İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, bir inşaat şirketinin deposundan yüklü miktarda seramik çalınması üzerine soruşturma başlatıldı.

Görgü tanıkları ve kamera kayıtlarından hırsızların kullandığı aracı tespit eden ekipler, M.G. (25), D.Ö. (30), Z.D. (33) ve C.K'yı (37) çaldıkları malzemelerle yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh mahkemesince tutuklandı.