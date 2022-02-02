Kahramanmaraş'ta 4 hırsızlık zanlısı tutuklandı - Haberler
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Kahramanmaraş'ta 4 hırsızlık zanlısı tutuklandı

AA, İzzet Mazı - Güncel
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Kahramanmaraş'ta 4 hırsızlık zanlısı tutuklandı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

ONİKİŞUBAT, KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Onikişubat İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, bir inşaat şirketinin deposundan yüklü miktarda seramik çalınması üzerine soruşturma başlatıldı.

Görgü tanıkları ve kamera kayıtlarından hırsızların kullandığı aracı tespit eden ekipler, M.G. (25), D.Ö. (30), Z.D. (33) ve C.K'yı (37) çaldıkları malzemelerle yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh mahkemesince tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta 4 hırsızlık zanlısı tutuklandı

AA / İzzet Mazı - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Onikişubat, Hisarcık, Güncel, Haber

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