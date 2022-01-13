Kahramanmaraş'ta 20 günde "yasaklı ırk" olarak belirlenen 79 köpek toplandı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta 20 günde sahipleri tarafından terk edilen ve "yasaklı ırk" olarak bilinen 79 köpek toplandı.

Büyükşehir Belediyesi Mahalle Tarım Hizmetleri Daire Başkanı Fatih Türkmener, AA muhabirine, son 20 günde 736 ihbar aldıklarını 595 köpek topladıklarını bunlardan 79'nun yasaklı ırklardan oluştuğunu söyledi.

Türkmener, yasaklı köpek ırkı besleyen bazı vatandaşların hayvanlarını kayıt altına aldırıp, çip taktırmadıkları için ya sokağa bıraktığını yada yetkilileri arayıp onlara teslim ettiğini belirtti.

Merkeze getirilen köpeklerin veteriner hekimlerce yapılan kontrollerinin ardından kısırlaştırıldığını anlatan Türkmener, bu hayvanları her zaman korumaya devam edeceklerini kaydetti.

Türkmener, sadece barınakta değil kent genelindeki 36 noktada besleme faaliyeti gerçekleştirdiklerine işaret ederek, tüm bu işlemleri 3'ü veteriner 10'u teknik olmak üzere 26 personelle icra ettiklerini sözlerine ekledi.

AA / İzzet Mazı - Son Dakika Haberleri

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