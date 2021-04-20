KAHRAMANMARAŞ'IN NURHAK BELEDİYESİ, KARANTİNAYA ALINDI
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KAHRAMANMARAŞ'IN NURHAK BELEDİYESİ, KARANTİNAYA ALINDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KAHRAMANMARAŞ'ın Nurhak Belediyesi, koronavirüs vakaları nedeniyle 10 gün süreyle karantinaya alındı.

KAHRAMANMARAŞ'ın Nurhak Belediyesi, koronavirüs vakaları nedeniyle 10 gün süreyle karantinaya alındı. Belediye Başkanı İlhami Bozan, bu sürede belediyenin çevrim içi hizmet vereceğini söyledi.

Nurhak İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, dün akşam Kaymakam Yasin Akgül başkanlığında olağanüstü toplandı. Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıda Nurhak Belediye Başkanlığı binasının, 29 Nisan'a kadar 10 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verildi.

'SAHA ÇALIŞMALARI DEVAM EDECEK'

Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozan, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Belediye personelinden bazılarının Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle binanın karantinaya alındığını belirten Bozan, "Mesai arkadaşlarımızdan bazılarının COVİD-19 testlerinin pozitif çıkmasından dolayı önlem amaçlı, belediye hizmet binamız, hizmetleri sadece zorunlu işlemlerle gerçekleştirecek, 10 gün sadece online hizmetlerde bulunacaktır. Zorunlu saha çalışmalarımız devam edecektir. Hepimizin sağlığı için lütfen evde kalalım. Maske, mesafe, hijyen kuralına uyalım" dedi.

VAKA GÖRÜLMEYEN TEK İLÇEYDİ

Öte yandan Nurhak, kentte bir dönem koronavirüs vakası görülmeyen tek ilçe olarak anılıyordu. Koronavirüsün yayılmaya ilk başladığı dönemde Kahramanmaraş'ta vaka sayıları artarken, Nurhak'ta vaka görülmemişti.

KAHRAMANMARAŞ'IN NURHAK BELEDİYESİ, KARANTİNAYA ALINDI
KAHRAMANMARAŞ'IN NURHAK BELEDİYESİ, KARANTİNAYA ALINDI
KAHRAMANMARAŞ'IN NURHAK BELEDİYESİ, KARANTİNAYA ALINDI
KAHRAMANMARAŞ'IN NURHAK BELEDİYESİ, KARANTİNAYA ALINDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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