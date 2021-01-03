Kahramanmaraş'ın 150 nüfuslu Elbistan ilçesi sis denizinde kayboldu! Kartpostallık görüntüler oluştu
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Kahramanmaraş'ın 150 nüfuslu Elbistan ilçesi sis denizinde kayboldu! Kartpostallık görüntüler oluştu

03.01.2021 20:25 | Son Güncelleme: 03.01.2021 20:30
Kahramanmaraş'ın 150 nüfuslu Elbistan ilçesi sis denizinde kayboldu! Kartpostallık görüntüler oluştu

150 bin nüfuslu Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düşerken, ilçede kartpostallık görüntüler oluştu. Vatandaşlar, sis bulutu eşliğinde gün batımını izlemenin keyfini birlikte yaşadı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi, çok nadir görülen bir doğa olayına sahne oldu. Gece saatlerinden itibaren etkili olan sis, ilçede görüş mesafesini 5 metreye kadar düşürdü.

EŞSİZ DOĞA OLAYINA TANIKLIK ETTİLER

Gün boyunca da etkisini gösteren sisli hava, şehrin yüksek noktalarına çıkıldığında ise bambaşka bir güzelliğe büründü. Şardağı, Belan geçidi ve Kışla Mahallesi'nde bulunan Sekili mevkiine çıkan vatandaşlar, çok nadir rastlanılan bu eşsiz doğa olayına tanıklık etti.

Kahramanmaraş'ın 150 nüfuslu Elbistan ilçesi sis denizinde kayboldu! Kartpostallık görüntüler oluştu

KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER OLUŞTU

Cep telefonlarıyla bu sis denizini görüntüleyen vatandaşlar, manzaranın tadını çıkardı. Kent merkezi ve ovayı tamamen kaplayan sis denizi, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Kahramanmaraş'ın 150 nüfuslu Elbistan ilçesi sis denizinde kayboldu! Kartpostallık görüntüler oluştu

VATANDAŞLAR SİS BULUTU EŞLİĞİNDE GÜN BATIMINI İZLEDİ

Özellikle ilçeye bağlı Kışla Mahallesi'nin Sekili mevkiine çıkan vatandaşlar, sis bulutu eşliğinde gün batımını izlemenin keyfini birlikte yaşadı. Sis denizinin farklı açılardan çekilen fotoğraf ve videoları, sosyal medyada kısa sürede en çok paylaşım ve beğeni aldı.

Kahramanmaraş'ın 150 nüfuslu Elbistan ilçesi sis denizinde kayboldu! Kartpostallık görüntüler oluştu
Kahramanmaraş'ın 150 nüfuslu Elbistan ilçesi sis denizinde kayboldu! Kartpostallık görüntüler oluştu
Kahramanmaraş'ın 150 nüfuslu Elbistan ilçesi sis denizinde kayboldu! Kartpostallık görüntüler oluştu
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