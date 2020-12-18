KAHRAMANMARAŞ - İl Jandarma Komutanı Öksüz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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KAHRAMANMARAŞ - İl Jandarma Komutanı Öksüz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

18.12.2020 15:27 | Son Güncelleme: 18.12.2020 15:59

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, beğendiği fotoğraflar için oy kullandı.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, beğendiği fotoğraflar için oy kullandı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Öksüz, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinden 3 fotoğrafa oy verdi.

İl Jandarma Komutanlığı makamında fotoğraflar hakkında bilgi alan Albay Öksüz, yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "Büyük Çamlıca Camisi ile hilal," spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası," haberde ise Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet" başlıklı fotoğraflarını oyladı.

Öksüz, fotoğraflarda emeği geçen AA personeline başarı diledi.

KAHRAMANMARAŞ - İl Jandarma Komutanı Öksüz, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
KAHRAMANMARAŞ - İl Jandarma Komutanı Öksüz, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
KAHRAMANMARAŞ - İl Jandarma Komutanı Öksüz, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
KAHRAMANMARAŞ - İl Jandarma Komutanı Öksüz, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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