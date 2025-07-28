KAHRAMANMARAŞ HAVA DURUMU: 28 Temmuz 2025 Pazartesi günü Kahramanmaraş'ta yağmur yağacak mı?

KAHRAMANMARAŞ HAVA DURUMU: 28 Temmuz 2025 Pazartesi günü Kahramanmaraş'ta yağmur yağacak mı?
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Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava dalgası, Kahramanmaraş'ta da hissedilmeye devam ediyor. Peki, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahminlerine göre 28 Temmuz 2025 Pazartesi günü Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak? Kahramanmaraş'a yağmur yağacak mı? İşte, Kahramanmaraş için günlük ve haftalık güncel hava durumu tahminleri…

Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava dalgası, Kahramanmaraş'ta da kendini hissettirmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, 28 Temmuz 2025 Pazartesi günü Kahramanmaraş'ta sağanak yağışlı olacak. Peki, 28 Temmuz Pazartesi günü Kahramanmaraş'ta sıcaklıklar kaç dereceye kadar düşecek? Kahramanmaraş hava durumu nasıl? Kahramanmaraş'ta yağmur var mı? İşte, detaylar…

KAHRAMANMARAŞ'TA HAVA DURUMU NASIL?

Kahramanmaraş'ta yaz mevsimi tüm etkisiyle kendini hissettiriyor. Bugün sabah saatlerinden itibaren yükselmeye başlayan hava sıcaklığı, öğle saatlerinde 39 dereceye ulaştı. Kent genelinde güneşli ve bunaltıcı bir hava etkili olurken, sıcak hava dalgası vatandaşları zor durumda bıraktı.

Meteoroloji verilerine göre, Kahramanmaraş'ta hava durumu bugün özellikle 12.00 ile 15.00 saatleri arasında en sıcak seviyelerine çıktı. Öğle saatlerinde hava sıcaklığı 38-39 derece arasında ölçülürken, hissedilen sıcaklık daha da yüksek seviyelerde kaydedildi. Güneşin dik açıyla geldiği bu saatlerde uzmanlar, vatandaşların mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamasını önerdi.

KAHRAMANMARAŞ HAFTALIK HAVA DURUMU NASIL?

KAHRAMANMARAŞ HAVA DURUMU: 28 Temmuz 2025 Pazartesi günü Kahramanmaraş'ta yağmur yağacak mı?Kahramanmaraş günlük ve 5 günlük hava durum raporu

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