KAHRAMANMARAŞ - Fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı

Kahramanmaraş'ta bir tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Kahramanmaraş'ta bir tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Merkez Onikişubat ilçesi Kahramanmaraş-Adana kara yolu 5. kilometresinde faaliyet gösteren tekstil fabrikasının depo kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Fabrika görevlilerinin ihbarıyla bölgeye sevk edilen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 16 araç ve 40 itfaiye eri ile yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu yangını, diğer bölümlere sıçramadan söndürdü.

Fabrikada hasara neden olan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün