KAHRAMANMARAŞ Eski erkek arkadaşının yüzüne kezzap atan kadın tutuklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

KAHRAMANMARAŞ Eski erkek arkadaşının yüzüne kezzap atan kadın tutuklandı

Eski erkek arkadaşının yüzüne kezzap atan kadın tutuklandıKAHRAMAMARAŞ'ta, eski erkek arkadaşı Gürkan K.'nin (45) yüzüne kezzap atan Fatma Özdaş (43), tedavisinin ardından mahkemece tutuklandı.

14.06.2020 13:06 | Son Güncelleme: 14.06.2020 13:12

Eski erkek arkadaşının yüzüne kezzap atan kadın tutuklandı

KAHRAMAMARAŞ'ta, eski erkek arkadaşı Gürkan K.'nin (45) yüzüne kezzap atan Fatma Özdaş (43), tedavisinin ardından mahkemece tutuklandı.

Olay, 3 Haziran Çarşamba günü sabah saatlerinde Milli Egemenlik Caddesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre Fatma Özdaş, eski erkek arkadaşı olduğu belirtilen Gürkan K.'nin çalıştığı iş yerine gitti. Özdaş, yanında getirdiği kavanozdaki kezzabı Al bakalım diyerek Gürkan K.'nin yüzüne boşalttı. Ağır yaralanan Gürkan K. Yandım diyerek masadan fırlarken, yanında bulunan Yılmaz K. (36) ile Fatma Özdaş da vücuduna sıçrayan kezzapla yaralandı.

'GÜRKAN HAYATIMI MAHVETTİ'

Fatma Özdaş, daha sonra dışarı çıkıp polislerin gelmesini bekledi. Bu sırada kadının çevredekilere Gürkan hayatımı mahvetti dediği belirtildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılardan Gürkan K. ile Yılmaz K., Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne, Fatma Özdaş ise KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Eski erkek arkadaşının yüzüne döktüğü kezzabın üzerine sıçraması nedeniyle kollarında ve göğsünde yanıklar oluşan Fatma Özdaş, kentteki yanık ünitelerinde yer olmaması nedeniyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Fatma Özdaş, tedavisinin tamamlanmasının ardından ekipler tarafından gözaltına alınarak Kahramanmaraş'a getirildi. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen kadın, gazetecilerin Neden yaptınız sorusunu yanıtsız bırakıp, görüntülenmemek için de eliyle yüzünü kapattı. Sorgusundan sonra adliyeye sevk edilen Özdaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan Gürkan K.'nin hayati tehlikeyi atlattığı ve hastanedeki tedavisinin devam ettiği, Yılmaz K.'nin ise taburcu olduğu belirtildi.

KAHRAMANMARAŞ Eski erkek arkadaşının yüzüne kezzap atan kadın tutuklandı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı Haber
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı
Memura ve emekliye zam geliyor! İşte Temmuz'da yapılacak zam miktarları Haber
Memura ve emekliye zam geliyor! İşte Temmuz'da yapılacak zam miktarları
Ne zamana kadar maske takacağız? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi Haber
Ne zamana kadar maske takacağız? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi
Koronavirüsü yenip taburcu olmuştu! Gelen fatura isyan ettirdi: Keşke kurtulmasaydım Haber
Koronavirüsü yenip taburcu olmuştu! Gelen fatura isyan ettirdi: Keşke kurtulmasaydım
Trump'ın su içerken zor anlar yaşaması, uzmanlar tarafından beyninde sorun olduğu şeklinde yorumlandı Haber
Trump'ın su içerken zor anlar yaşaması, uzmanlar tarafından beyninde sorun olduğu şeklinde yorumlandı
Mahkemeden skandal karar! 16 yaşındaki kızı köprü altına götürüp elbisesini yırttı, mahkeme 'İstismar yok' dedi Haber
Mahkemeden skandal karar! 16 yaşındaki kızı köprü altına götürüp elbisesini yırttı, mahkeme "İstismar yok" dedi
4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 3 bin nüfuslu köy giriş-çıkışlara kapatıldı
4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 3 bin nüfuslu köy giriş-çıkışlara kapatıldı
Yargıtay'dan çalışanı ilgilendiren karar! İşveren maaş ve mesai ücretlerinin işçiye ödendiğini ispatlamak zorunda
Yargıtay'dan çalışanı ilgilendiren karar! İşveren maaş ve mesai ücretlerinin işçiye ödendiğini ispatlamak...
Nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvan ve yavruları Elazığ'da görüntülendi
Nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvan ve yavruları Elazığ'da görüntülendi
Sokağa çıkma planı yapanların canını sıkacak haber: Kuvvetli yağış geliyor
Sokağa çıkma planı yapanların canını sıkacak haber: Kuvvetli yağış geliyor
Beşiktaş sahasında Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu
Beşiktaş sahasında Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu
Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu'ndaki değişiklik nedeniyle Bekçiler, davranış ilkeleri eğitimi alacak
Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu'ndaki değişiklik nedeniyle Bekçiler, davranış ilkeleri eğitimi alacak
Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti
Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti
Avrupa'da 4 ülke koronavirüse karşı aşı geliştirmek için anlaşma yaptı
Avrupa'da 4 ülke koronavirüse karşı aşı geliştirmek için anlaşma yaptı
Gebze'de 20 kişinin koronavirüse yakalandığı sokak karantinaya alındı
Gebze'de 20 kişinin koronavirüse yakalandığı sokak karantinaya alındı
Son dakika: Malatya'da iki yük treni çarpıştı! 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Son dakika: Malatya'da iki yük treni çarpıştı! 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Günlük burç yorumları 13 Haziran 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 13 Haziran 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Maçka parkında 2 grup arasında alkol şişeleriyle kavga: 2 yaralı, 2 gözaltı
Maçka parkında 2 grup arasında alkol şişeleriyle kavga: 2 yaralı, 2 gözaltı
Son dakika: Beyoğlu'nda bir iş yerinde patlama meydana geldi, 5 kişi yaralandı
Son dakika: Beyoğlu'nda bir iş yerinde patlama meydana geldi, 5 kişi yaralandı
Metruk binada işlenen cinayeti 'tespih' detayı aydınlattı
Metruk binada işlenen cinayeti "tespih" detayı aydınlattı
Yurt genelinde başlayan antikor testlerinde 20 Haziran'da çıkan sonuç, salgınla mücadelede belirleyici olacak
Yurt genelinde başlayan antikor testlerinde 20 Haziran'da çıkan sonuç, salgınla mücadelede belirleyici olacak
ABD'de silahlanan eylemciler bir kentte özerklik ilan etti, Trump çılgına döndü
ABD'de silahlanan eylemciler bir kentte özerklik ilan etti, Trump çılgına döndü
Kuaföre giren yılan, kadınlara korku dolu anlar yaşattı
Kuaföre giren yılan, kadınlara korku dolu anlar yaşattı
Kupadaki Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek
Kupadaki Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek
Bakan Koca, vaka sayısının 1000'in üzerine çıkmasını iki sebebe bağladı: Taziyeler ve asker uğurlamaları
Bakan Koca, vaka sayısının 1000'in üzerine çıkmasını iki sebebe bağladı: Taziyeler ve asker uğurlamaları
Tandıra düşen Ayşegül, annesinin ardından yaşam mücadelesini kaybetti
Tandıra düşen Ayşegül, annesinin ardından yaşam mücadelesini kaybetti
ABD'de polisler, aracında uyuyan siyahi bir adamı gözaltına almak isterken öldürdü
ABD'de polisler, aracında uyuyan siyahi bir adamı gözaltına almak isterken öldürdü
Şanlıurfa'da vaka sayısı hızla yükseliyor, can kaybı arttı!
Şanlıurfa'da vaka sayısı hızla yükseliyor, can kaybı arttı!
7 kişinin ahırdan güçlükle çıkardığı 2 tonluk boğa 60 bin liraya satıldı
7 kişinin ahırdan güçlükle çıkardığı 2 tonluk boğa 60 bin liraya satıldı
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Ömer Çelik Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Enis Berberoğlu
Magazin Şener Şen Emre Kınay Kerimcan Durmaz Serenay Sarıkaya
Spor Tamer Tuna Ozan Tufan Bülent Uygun Gökhan Gönül Emre Belözoğlu
Daha Fazla Türk Kadın Karar Beşiktaş
Şu an buradasınız: KAHRAMANMARAŞ Eski erkek arkadaşının yüzüne kezzap atan kadın tutuklandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.6.2020 13:17:04. #1.15#
title