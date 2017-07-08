Kahramanmaraş Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak Sakarya'da Vahşet Ile Ilgili Konuştu-1

Kahramanmaraş Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak Sakarya'da Vahşet Ile Ilgili Konuştu-1

Kahramanmaraş Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak Sakarya'da vahşet ile ilgili konuştu-1(Tür: Yurt)

Kahramanmaraş Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak Sakarya'da vahşet ile ilgili konuştu-1

(Tür: Yurt)