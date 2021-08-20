Kahramankazan İlçe Belediyesi dolandırıcılara karşı uyardı

Kahramankazan İlçe Belediyesi, Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve belediye yöneticilerinin adlarını kullanarak para talebinde bulunan dolandırıcılara karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

Kahramankazan İlçe Belediyesi, Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve belediye yöneticilerinin adlarını kullanarak para talebinde bulunan dolandırıcılara karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, İlçe Belediye Başkanı Serhat Oğuz, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları ve birim yöneticilerinin adlarının kullanılarak, vatandaşlardan para talebinde bulunulduğunun tespit edildiği belirtildi.

Vatandaşların söz konusu dolandırıcılık yöntemine karşı dikkatli olması gerektiği vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kimliği belirsiz kişiler tarafından Belediye Başkanımız, meclis üyelerimiz, başkan yardımcılarımız ve birim müdürlerimizin isimleri kullanılarak piyasadaki esnaf ve vatandaşlarımızdan telefon ile para talebinde bulunulduğu tespit edilmiştir. Vatandaşlarımızın ve esnafımızın bu konuda dikkatli olmalarını, para talep edenlere itibar etmemelerini ve böyle bir olayla karşılaştıklarında Kahramankazan İlçe Emniyet Müdürlüğüne ve Belediye Başkanlığımıza ihbarda bulunmanızı rica ederiz."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Serhat Oğuz, belediyelerinin asla böyle bir talebinin olamayacağının altını çizerek, belediyenin vatandaşından maddi yardım talebinde bulunmayacağının unutulmaması ve bu tür taleplere kesinlikle itibar edilmemesini gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş