Kahramankazan'da dil eğitimini tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kahramankazan'da dil eğitimini tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi

Kahramankazan'da dil eğitimini tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi
Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş - Haberler | Güncel

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde "Bir Dil Bir Hayat" sloganıyla düzenlenen İngilizce dil eğitimi kursunu başarıyla bitiren kursiyerler sertifikalarını aldı.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde "Bir Dil Bir Hayat" sloganıyla düzenlenen İngilizce dil eğitimi kursunu başarıyla bitiren kursiyerler sertifikalarını aldı.

Kahramankazan Belediyesi ve bir uluslararası dil okulu iş birliğiyle çevrim içi gerçekleştirilen kursa, 9 yaş ve üzeri 70 kursiyer katıldı.

Yabancı öğretmenlerden 4 hafta ücretsiz İngilizce dil eğitimi alan kursiyerler, belediye toplantı salonunda düzenlenen törende, A1 seviyesi sertifikalarını Belediye Başkan Yardımcısı Osman Doğan'ın elinden aldı.

Kurs sorumlusu Armağan Burcu, pratiğe dayalı eğitim verildiğini belirterek, "Kursa katılanlar, günlük hayatta ihtiyaç duyulan birçok konuda kendilerini ifade edebilecek duruma geldiler. Kursun verilmesinde belediye bize çok yardımcı oldu. Projelerimizi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının desteğiyle hayata geçiriyoruz. Amacımız, burada İngilizce düşünmeyi öğretmek." diye konuştu.

Kahramankazan'da dil eğitimini tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi
Kahramankazan'da dil eğitimini tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi
Kahramankazan'da dil eğitimini tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş

Telefonunda müstehcen çocuk videoları bulunan sanığa hapis
Telefonunda müstehcen çocuk videoları bulunan sanığa hapis
Türkiye-Mısır siyasi istişarelerinin ikinci turu Ankara'da başladı
Türkiye-Mısır siyasi istişarelerinin ikinci turu Ankara'da başladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Murat Kurum Yaşar Güler Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Düm Tek Tek Şeyma Subaşı Defne Samyeli
Spor Cristiano Lionel Messi Samet Aybaba Çağlar Söyüncü Bülent Korkmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kahramankazan'da dil eğitimini tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.9.2021 14:53:35. #1.14#

title