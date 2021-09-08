Kahramankazan'da dil eğitimini tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde "Bir Dil Bir Hayat" sloganıyla düzenlenen İngilizce dil eğitimi kursunu başarıyla bitiren kursiyerler sertifikalarını aldı.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde "Bir Dil Bir Hayat" sloganıyla düzenlenen İngilizce dil eğitimi kursunu başarıyla bitiren kursiyerler sertifikalarını aldı.

Kahramankazan Belediyesi ve bir uluslararası dil okulu iş birliğiyle çevrim içi gerçekleştirilen kursa, 9 yaş ve üzeri 70 kursiyer katıldı.

Yabancı öğretmenlerden 4 hafta ücretsiz İngilizce dil eğitimi alan kursiyerler, belediye toplantı salonunda düzenlenen törende, A1 seviyesi sertifikalarını Belediye Başkan Yardımcısı Osman Doğan'ın elinden aldı.

Kurs sorumlusu Armağan Burcu, pratiğe dayalı eğitim verildiğini belirterek, "Kursa katılanlar, günlük hayatta ihtiyaç duyulan birçok konuda kendilerini ifade edebilecek duruma geldiler. Kursun verilmesinde belediye bize çok yardımcı oldu. Projelerimizi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının desteğiyle hayata geçiriyoruz. Amacımız, burada İngilizce düşünmeyi öğretmek." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş